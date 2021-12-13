Diyarbakır'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentten farklı kentlere giden uçak seferleri ise sis nedeniyle iptal oldu.

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Uçak seferleri iptal oldu

Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.