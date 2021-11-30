İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.


Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.


Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.