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Diyarbakır'da site sakinleri binalarını dezenfekte ediyor

Diyarbakır’da site sakinleri, korona virüs salgını nedeni ile binaları kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.

Diyarbakır'da site sakinleri, korona virüs salgını nedeni ile binaları kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeni dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile dezenfekte ve koruyucu giysiler alarak binalarının temizlenmesini sağlıyor. 75 Metrelik yol üzerinde bulunan site sakinleri, “Bina görevlilerine ilaçlama eğitimi verdi. 1 hafta boyunca gece saatlerinde tüm blokların girişleri, asansörler, tutacak yerleri, oyun ve çocuk park alanları dezenfekte ediliyor. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Kendi imkanlarımız ile dezenfektan ürünleri ve giysi aldık. Bina görevlileri gece saatlerinde siteyi dezenfekte ediyor. Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için tedbirlere uyalım” dedi.

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