Diyarbakır'da ‘Soğuk zamanlarda sıcak salonlarımızda spora' projesi devam ediyor.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, 21 Ocak'ta başlayan etkinliklerin devam ettiğini söyledi. Demir, Bakanlığın gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak, kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmeyi görev olarak benimsediğini belirtti. Demir, bu projeyle rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması ile kötü alışkanlıklarından ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu, sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi hedeflendiğini kaydetti. Demir, şöyle devam etti:

“Yarıyıl tatilinde her an açık olan tesislerimize çocuklarımızı aileleri ile birlikte spor yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Onlara sporun birleştirici gücünü göstererek, ailelerimizin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu projenin asıl amacı da budur. Diyarbakır'da çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek amacıyla 2 spor tesisi ile 1 gençlik merkezi yedi gün 24 saat açık durumdadır. Bu hususta ailelerimiz ile beraber tüm çocuklarımızı bütünleştirmek amacıyla her an açık olacak Seyrantepe Spor Salonu, Seyrantepe Spor Kompleksi, tartan pist ve Kayapınar Gençlik Merkezi'ndeki tüm sosyal ve spor etkinliklerine davet ediyoruz. Okul çağındaki çocuk ve gençlerimizin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi için zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik futsal, masa tenisi, dart, atıcılık, satranç, tenis, His ve karate olmak üzere 8 branşta başlayan turnuva ve etkinliklere herkesi bekliyoruz.”