Diyarbakır'da sokak hayvanları için 200 adet ev yerleştirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ilçede; site, iş yeri, kamu kurumlarının bahçeleri ile parklara sokak hayvanları için 200 adet ev yerleştirdi.

Yenişehir ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile soğuk havalarda sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda barınabilecekleri 200 adet ahşap ev yapıldı. Küçük ebatlı evler, ilçenin farklı noktalarına bırakıldı. Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Polat, aynı zamanda sokak hayvanları beslenme noktalarına da mama dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü iş birliğinde kedi ve köpek evi ile mama dağıtımı yaptıklarını belirten Polat, “Sokak hayvanlarına farkındalık projelerimiz çerçevesinde ilçemizin bazı noktalarına vatandaşlarımızın ya da kurumlarımızın talepleri doğrultusunda, bazı noktalara da sokak hayvanlarının yoğun yaşadıkları yerleri zabıta ve temizlik personelimizin tespitleri doğrultusunda 100 adet kedi ve 100 adet köpek evi yerleştirdik. Site, iş yeri ve kamu kurumlarının bahçeleri ile parklara yerleştirdiğimiz evlerin önlerine mama ve su kapları da bıraktık. Diğer sokak hayvanları beslenme noktalarımız da dâhil olmak üzere bu evlerimize düzenli olarak mama dağıtımı yapmaktayız” dedi.

“Önümüzdeki aylarda Başkanımız Murat Beşikci'nin talimatı ve desteği ile belediyemiz bünyesinde Ahşap Atölyesi kuracağız” diyen Polat, “Bu atölyemizde hem kedi ve köpek evlerimizi üreteceğiz hem de parklarımıza bank ve kamelya, yas evlerimize ise sedir yapacağız. Ürettiklerimizi bizlerden talepte bulunan kurumlara da destek olmak amacıyla göndereceğiz. Bu yönde projelerimizi ve can dostlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz'' ifadelerinde bulundu.