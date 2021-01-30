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Diyarbakır'da sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00'da başladı. Diyarbakır'da kısıtlama saatlerinde sokakta aç kalan hayvanlar unutulmadı. Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerince sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde ve gelen ihbarlara belirli noktalara mama ile su bıraktı.

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