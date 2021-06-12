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Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Diyarbakır'da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başlarken, tartışmanın büyüyünce taraflar pompalı tüfek ve silahla birbirine ateş etmeye başladı.



4 kişi yaralandı


Silah sesleri üzerinde çevrede panik ve korkuya olay yerinden kaçarken, çatışmada iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmada yaralanan E.Ö. isimli yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.



Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı


Olayla ilgili başlatan polis, çatışmada yara almadan kurtulup kaçan şüphelilerin yakalanması için, bölgede operasyon başlattı.

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