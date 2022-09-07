Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı

Operasyonda 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri ele geçirilirken, 21 kişi de tutuklandı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz tarafından 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde kent genelinde 131 operasyon düzenlendi, 169 şüpheliye işlem yapılmış, 21 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

Paylaşımda, “Operasyonlarda, 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri, 5,72 gram eroin, 3 adet tabanca, 323 adet fişek, 15 adet cep telefonu, 4 adet payp düzenek, 2 adet terazi tohumu, 1 adet av tüfeği, 9 adet av fişeği, 1 adet AK-47 tüfek, 7 adet fişek, 17 kök kenevir, 105,83 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 35 bin 625 Türk Lirası para, ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.