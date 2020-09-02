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Diyarbakır'da son 6 yılda 25 tren kazası yaşandı

Diyarbakır’da son 6 yıl içerisinde toplam 25 tren kazası meydana geldi.

Diyarbakır'da son 6 yıl içerisinde toplam 25 tren kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.


Diyarbakır'da 2014-2020 yılları arasında 25 tren kazası meydana geldiği bildirildi. Bu kazalardan 17'si ölümlü ve yaralamalı olurken 8'i de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 yılda meydana gelen tren kazalarında 1 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Meydana gelen kazaların tamamı kent merkezinde yaşandı.

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