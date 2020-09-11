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Diyarbakır'da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, 32 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da 2020 yılı içinde düzenlenen operasyonlarda 94 milyon 532 kök kenevir, 175 bin kök skunk ve 32 ton esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 2020 yılı içinde düzenlenen operasyonlarda 94 milyon 532 kök kenevir, 175 bin kök skunk ve 32 ton esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 2020 yılı içerisinde yapılan narko-terör operasyonlarında 94 milyon 532 kök kenevir bitkisi, 175 bin kök skunk bitkisi, 32 ton esrar, 2 piyade tüfeği, 6 el bombası ve 5 tabanca ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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