Diyarbakır'da Spor Lisesi şampiyon oldu

Diyarbakır'da Okulararası Futbol Genç Erkekler müsabakaları sona erdi. 26 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalara, 45 okuldan 810 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar, Seyrantepe Spor Tesislerindeki 1 nolu sentetik sahada yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların final karşılaşmasında Ergani Fen Lisesi ile Diyarbakır Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Çok sayıda öğrenci ve yetkilinin de takip ettiği final maçını 2-1 kazanan Spor Lisesi, Diyarbakır Şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Seyrantepe Spor Tesislerindeki 1 nolu sentetik sahada yapılan final müsabakalarının ardından başarılı olan ekipler için ödül töreni düzenlendi. Törene, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Akın Erim, okul yöneticileri, öğrenci velileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Akın Erim, törende yaptığı konuşmada, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programlarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Erim, Okulararası Futbol Genç Erkekler İl Şampiyonasına toplamda 45 okul ve yaklaşık 810 sporcunun katılım gösterdiğini belirtti.

Sevindiren gelişme

Erim, zevkli ve çekişmeli geçen müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını kaydetti. Erim, “Bu yıl 2. kez düzenlediğimiz Okul Sporları İlçe müsabakalarının ardından, Okulararası Futbol Genç Erkekler İl Şampiyonası finalini tamamladık. Her ilçe önce kendi şampiyonunu belirledi. Ardından Diyarbakır'da final müsabakalarını gerçekleştirdik. Organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamladığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Havaların soğuk olmasına rağmen Okulararası Futbol Genç Erkekler İl Şampiyonasına büyük bir katılım oldu. Bu tablo bizleri bir hayli sevindirdi” dedi.

Grup müsabakaları Siirt ve Artvin'de

Geçen yıl okul sporlarında yakaladıkları ivmenin bu yıl artarak devam etmesinin gelecek adına umut verdiğini vurgulayan Erim, “Bu nedenle müsabakalara katılım sağlayan tüm okullarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. 11-13 Ocak tarihlerinde Siirt ve Artvin'de yapılacak olan bölge müsabakalarında kentimizi temsil edecek olan takımlara da şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Okulararası Futbol Genç Erkekler İl Şampiyonasında, Diyarbakır Spor Lisesi birinci, Ergani Fen Lisesi ikinci, Yolaltı MTAL üçüncü ve Ahmet Arif Anadolu Lisesi dördüncü oldu.