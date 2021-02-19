Diyarbakır'da Spor Park Projesi toplantısı

Diyarbakır'da, gençlere dönük vizyon projelerinden biri olan Spor Park Projesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Eğitimden spora, sosyal alanlardan kültürel faaliyetlere kadar gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gelişimine katkı sunacak projelerden birisi olan Spor Park Projesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nüammer Uslu ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile mimar ve şehir plancıları katıldı. 225 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan spor parkla ilgili olarak tüm detayların tek tek ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu, geleneksel sporların yanı sıra ekstrem sporlar için de alanların yapılması, spor alanlarının uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanarak Diyarbakır'ın iklimsel koşulları ve yerel mimarisinin göz önünde tutulması gerektiğini belirtti.