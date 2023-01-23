Diyarbakır'da su depolarında bakım ve onarım çalışması sürüyor

DİSKİ, merkez ve ilçelerde yer alan farklı tonajlara sahip gömme ve ayaklı su depolarında temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, su depolarının bakım-onarımı çerçevesinde iç ve dış cephe boyama, vana değişimleri, yalıtım, demir aksamlarının yenilenmesi, deponun dışarıdan gelecek tehlikelere karşı çitlerinin örülmesi ve su deposu içi temizliğini gerçekleştirmeye devam ediyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin Hazro ilçesinde yer alan 300-250 ve 200 metreküp kapasiteye sahip olan su depolarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Yalıtım sayesinde depolardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçtiklerini söyleyen Tutşi, “Su depoları, yaşam alanlarında önemli bir ihtiyaçtır. Arıtıp şebekeye verdiğimiz temiz sularımız bazen depolarımızın düzenli temizliğinin yapılmamasından kaynaklı kirlenmesi söz konusu olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımız depolarının temizliğini yaptırması gerekiyor” dedi.

İncelemelerde Tutşi'ye, Hazro Belediye Başkan Yardımcısı ve teknik personel eşlik etti.