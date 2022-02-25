İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da suç dosyası kabarık ‘firari hükümlü' yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 9 ayrı suç dosyası, 12 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Zanlı, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Valilikten yapılana açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, titiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 9 ayrı suç dosyası, 12 yıl, 14 ay kesinleşmiş cezası olup 2 yıldır aranan B.K., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.


Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu ifade edildi.

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