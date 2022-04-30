Diyarbakır'da suç dosyası kabarık firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı suç dosyasından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.