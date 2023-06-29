Diyarbakır'da suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri'nin Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi mevkisinde serinlemek için suya giren L.B. (24), gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kurbağa adamlarında olduğu ekipler, su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaştı.