İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da süne ile mücadele sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri arazide 2020 yılı süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 121 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, korona virüs salgınının olduğu bu günlerde üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için özverili çalışmaya devam ediyor.


İl merkezi ve ilçelerde 12 ekiple 3 milyon 200 bin dekar alanda yapılan süne mücadelesinin hasat sezonuna kadar süreceği öğrenilirken, sünenin zararının yüzde 1'in altına indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.