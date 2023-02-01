Diyarbakır'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda unutulan çanta vatandaşlarda panik oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri çevreyi kapatarak geçişleri durdu. Bomba imha ekipleri şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.