Diyarbakır'da şüpheli ölüm

HAK-PAR'dan 2014 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan emekli öğretmen, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Diclekent Bulvarındaki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında HAK-PAR'dan Kayapınar Belediye Başkan adayı olan emekli öğretmen Ali Kızılay'ın eşi, bir süreliğine dışarı çıktı. Eve döndüğünde Ali Kızılay'ın kanlar içinde olduğunu gören eşi, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalede Kızılay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılay'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri evde delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.