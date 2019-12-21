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Diyarbak?r'da ??pheli ?l?m

Diyarbak?r’da bir apartman?n bo?lu?unda gen? bir k?z?n cesedi bulundu.

Diyarbak?r'da bir apartman?n bo?lu?unda gen? bir k?z?n cesedi bulundu. ?l?m?n intihar olup olmad??? ara?t?r?l?yor.


Diyarbak?r'da gece ge? saatlerde 17 ya??ndaki bir k?z?n, oturduklar? apartman?n 10'uncu kat?ndaki evlerinden kendini bo?lu?a b?rak?p intihar etti?i iddia edildi. Cans?z bedenine sabah saatlerinde rastlanan talihsiz k?z?n y?z?n?n, k?pekler taraf?ndan yenildi?i ??renildi.


Olay, Diyarbak?r merkez Kayap?nar il?esi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir marketin ?n?nde hareketsiz ?ekilde yatan bir k?z g?ren g?ren vatanda?lar?n, durumu bildirmesi ?zerine olay yerine 112 acil sa?l?k ve polis ekipleri sevk edildi. Sa?l?k ekipleri taraf?ndan yap?lan ilk incelemede, 17 ya??ndaki k?z?n ?ld??? belirlendi.


Olay yerine gelen g?venlik g??leri, gen? k?z?n evi ve b?lgede delil ?al??mas? ger?ekle?tirdi.


Olayla ilgili geni? ?apta inceleme ba?lat?ld?.

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