Diyarbakır'da şüpheli valiz polisi harekete geçirdi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde cadde üzerine unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cadde üzerine unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşlar valizin fünye ile patlatılma anını meraklı gözlerle izlerken, çantanın boş olduğu tespit edildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, valizin bulunduğu yolu trafiğe kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha ekibi özel kıyafet giyip çantaya fünye yerleştirdikten sonra kontrollü şekilde patlattı. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettikleri çanta boş çıkarken, yol tekrar trafiğe açıldı. Patlatma anını vatandaşlar merakla izledi.