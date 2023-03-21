Diyarbakır'da şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı

Diyarbakır'da narkotik polisinin, şehirlerarası yolculuk yapan şüphelinin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine gerçekleştirdiği detaylı aramada yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19 Mart günü Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.

Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.