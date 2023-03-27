Diyarbakır'da suyun yüzde 13'ü tarihi Hamravat suyundan karşılanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gözeli Su Havzası'nda açtığı sondajlarla tarihi Hamravat suyunu çeşmelerden akıtıyor.

Kentte içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla harekete geçen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün, Kanuni Sultan Süleyman'ın şifa bulduğu Hamravat suyu olarak da adlandırılan Gözeli Havzası'nda açtığı sondaj kuyusu sayısı 4'e ulaştı.

Ekiplerin Gözeli su kaynağından maksimum seviyede faydalanmak amacıyla, 16 mevcut sondajdaki rehabilite çalışmalarının tamamlanmasıyla kent merkezine verilen suyun yüzde 13'ü Hamravat suyundan karşılanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, devam eden çalışmaları inceleyerek DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den bilgi aldı. Bölgede yürütülen çalışmanın öneminde dikkat çeken Çiftçi, “Şehrimizin su konusunda geleceğini garanti altına alıyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu talebini karşılamak adına, Gözeli Su Havzası'nda açtığımız yeni sondaj kuyularında verimli su elde ettik. Hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Fırat Tutşi ise, “Açılan her sondaj ve rehabilitasyon sonucunda tarihi Hamravat suyumu korumuş ve geliştirmiş olacağız. Kaynak suyumuzu korumak, sahip çıkmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacındayız” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın bilinen en eski su isale hattı, rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şehre 14 kilometre mesafede, bugün Serapgüzeli köyü diye bilinen ve Gözeli mevkiinde bulunan kaynaktır. Gözelerin (su kaynakları) oluşturduğu alan olduğu için Gözeli ismi ile anılmış olup, bu mevkiide Diyarbakır tarihinde önemli bir yere sahip olan kaynak ise Hamravat suyu adıyla ünlüdür.