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Diyarbakır'da taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde iddiaya göre 30 yaşlarında bir şahıs, 18-19 yaşlarında iki kızı taciz etti.

Vatandaşlar tepki gösterdi, polis, zanlıyı linç edilmekten zor kurtardı.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşlarında bir şahıs, 18-19 yaşlarında bir güzellik salonu çalışanı iki kızı taciz etti. Kızların bağırması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polis ekipleri zanlıyı linç edilmekten zor kurtardı.


Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

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