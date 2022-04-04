Diyarbakır'da taciz iddiasıysa bir kişiyi öldüren 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Ergün Arslan isimli bir kişi taciz iddiasıyla bir grup tarafından darp edilip bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saat 17.20 civarında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Küçükakar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Ergün Arslan, bir gurup tarafından kovalanarak iki sokak boyunca darp edildi. Kısa süre sonra sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince yapılan incelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre, bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P ve 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adli makamlarca sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından H.İ.P ile B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D ve E.H.T., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.