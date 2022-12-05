İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da tacizciye meydan dayağı

Diyarbakır’da bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalleli tarafından darp edildi.

Diyarbakır'da bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi, mahalleli tarafından darp edildi. Şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.


Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darp edildi. Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darp edilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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