Diyarbakır'da takibe alınan araçta 346 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araçta 346 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ikamet eden iki şahsın elinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri metropol şehirlere sevk etmek amacıyla nakliyeci aradıkları bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Şüpheli şahısların yapılan fiziki takibinde ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri Lice ilçesi Yolçatı köyü kırsalında nakliye aracına yükledikleri tespit edilmiş, bahse konu nakliye aracı yapılan takip sonrasında Lice ilçesi Arıklı köyü yol ayrımında durdurulmuştur. Araç içerisinde yapılan adli arama faaliyeti neticesinde; aracın bagaj bölümüne istiflenmiş ve satışa hazır vaziyette 346 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmıştır. Olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.