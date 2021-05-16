Diyarbakır'da tam kapanma döneminde yol seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ilan edilen tam kapanma kararı sonrası trafik yoğunluğunun az olmasını göz önünde bulundurarak Kumlu Sokak, Mimar Sinan, Dr. Şeref İnalöz, Selahattin Yazıcıoğlu ve Ahmet Arif caddeleri olmak üzere 5.46 kilometre yol ağına 17 bin 700 ton sıcak asfalt serdi. Büyükşehir Belediyesi, bakım-onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinde bozulan yollara toplam 2 bin 96 ton sıcak asfalt serdi. Ekipler, kentte oluşan araç trafik yoğunluğunu azaltmak ve kavşakları belirlenen standartlara uygun hale getirmek için Dünya Kavşağı, Seyrantepe Köprülü Kavşağı ve Ahmet Arif Caddesi'nde sürdürdüğü çalışmalarda sona yaklaştı.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının bozulan, uzun zamandır asfalt serilmeyen caddelerde trafik akışının daha pratik şekilde seyretmesi için kavşak düzenleme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.