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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahsın elinde bulundurduğu çeşitli eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, ''Şüpheli, Bağlar-Karamusa Küme evlerinde tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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