Diyarbakır'da tarihi Gazi Köşkü yenileniyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ve anlaşma sağladığı paydaş ile I. Dünya Savaşı esnasında 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılmış, kenttin tarihi ve kültürel mekanı olan Gazi Köşkü'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Köşkler Mahallesi'nde Atatürk Köşkü olarak da bilinen tarihi Gazi Köşkü'nde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde çalışma başlatıldı. Diyarbakır Gazi Köşkü diğer adıyla da Atatürk Köşkünde çevre düzenleme çalışmaları ile köşkün iç ve dış restorasyon çalışmalarına başlandığını belirten Beşikci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ikamet ettiği tarihi köşkümüzde öncelikle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 20 kişilik bir ekibiyle çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Bu çerçevede açık otoparkımız ve yürüyüş yollarımızı yeniden düzenledik. İç ve dış mekanlarımızı boyadık, dinlenme alanlarındaki oturma gruplarında ve lavabolarında tadilat çalışmalarını gerçekleştirdik. Mevsime uygun bitki türlerinin ekimi, bakımı, çim biçme çalışmalarını yaptık. Ayrıca 28 bin metre karelik alanda organik ürünlerin satılacağı büfeler de inşa edeceğiz” dedi.

Gazi Köşkü mimarisine uygun restore edilecek

Bunun yanı sıra köşkün tarihi yapısının tahribata uğramadan ayakta kalabilmesi adına çalışmaların sürdürüleceğini anlatan Beşikci, “Atatürk Köşkü'müzde köşkümüzün tarihi yapısını korumak adına, mimari öğelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeler ile değiştirilmesi, iç ve dış duvarlarının temizlenerek aynı renklere boyanması, ahşap kaplamaların onarılması ve verniklenmesi, pencere, balkon ve yapıdaki bütün demir ferforjelerin paslanmaya karşı boya yapılması, su yalıtımının sağlanması, hasarlı apliklerin yapıya uygun apliklerle değiştirilmesi gibi restorasyon çalışmalarını yapmaya başladık. Köşkümüzün mimarisine uygun olarak yapacağımız yenilenme çalışmalarımızın ardından Gazi Köşkü'müzü vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız'' diye konuştu.