Diyarbakır'da tarihi handa kitap okuma keyfi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelen misafirlerden kimi kitap satın alırken kimi de burada kitap okumanın keyfini yaşıyor.

Diyarbakır'da sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar, keyifli vakit geçirmek için kentte tarihi mekanları tercih ediyor. Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerden kimi kitap satın alırken kimi de tarihi mekanda kitap okuma hobisini sürdürüyor.

Üniversite sınavına hazırlık yaptığını söylen Birader Aktaş, handa bulunan kitabevine arada bir kitap okumaya geldiğini ve kitap okumak için güzel bir mekan olduğunu söyledi. Yaşıtlarına ve gençlere tavsiyelerde bulunan Aktaş, "Daha çok tarihi kitapları okurum. Gençlere de tavsiye ederim. İnsanın benliğini bilmesi kendini bilmesidir. Çalıştığım için sadece boş zamanlarımda buraya gelirim. Hafta sonları fırsat buldukça buraya geliyorum. Şu an bankada biraz işlerim vardı. Öğle arası sıra gelmediği için bir saat boş vaktim oldu. Bu boş vaktimi doldurmak için buraya gelip biraz kitap okudum'' dedi.

Hastanede tahlil sonuçlarının çıkmasını beklerken zamanını ailesiyle kitabevinde değerlendirdiğini aktaran Hakim Karaaslan, "Hastaneye gittik, sonuçlarımız çıkana kadar Hasan Paşa Hanı'nda bulunan kitapevine gelmek istedik. Merak ettiğimiz bir konu vardı araştırmak için geldik. Bu mekan serin güzel bir yer. Genelde ailece de zaman zaman Sur ilçesine geliriz. Buralara geldiğimizde mutlaka böyle tarihi mekanlara uğrarız'' şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Zülal Eker de boş zamanlarında tarihi mekanda bulunan kitabevinde kitap okuduğunu ve yardımcı kaynak testlerini çözdüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Burada ders testleri çözüyorum. Gezip kitaplara bakıyoruz. Hastaneden geldiğimiz için biraz boş vaktimiz oldu. Ben de gelip burada değerlendirmek istedim. Tarihi, sade ve hoş bir mekan. Burada yardımcı kitaplar da bulunmakta. Tarihi mekanda kitap okumak güzel bir şey. Herkes buraya gelebilir. Burada güzel vakit geçirilebilir.''