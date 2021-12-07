Diyarbakır'da Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Urfakapı, yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde “Surlar'da Diriliş” mottosuyla devam ettirdiği restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Urfakapı'da acil müdahale kapsamında, yayaların ve araçların geçtiği iki burç arasındaki sur duvarları ile kapılarda can ve mal güvenliğini tehdit eden bölümlerde onarım çalışmaları yapıldı.

Düşme tehlikesi olan taşların sağlamlaştırılması, derz yapımı ve cephe temizliği gibi müdahaleler sonrasında bariyerler kaldırılarak Urfakapı tekrar trafiğe açıldı. Mevcut haliyle can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğu için geçici ve acil müdahalede bulunulan Urfakapı'ya detaylı restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra tekrar müdahale edileceği belirtildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında Urfakapı'nın Sur içine bakan cephesinde yer alan nişlerde aydınlatma yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kapı'da gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerden kalma birçok ok ucuna rastlanmıştı.