Diyarbakır'da tarihin dev dirilişi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, binlerce yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık eden Diyarbakır Surları hayata dönüyor.

Yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan 5 bin 200 metrelik Diyarbakır surları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etap etap restorasyon projeleri hazırlanarak tarihin dev dirilişi başlamıştı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte startı verilen restorasyon çalışmaları son hızla devam ediyor. Yapılan projelerle surların çehresi değişerek dev diriliş yıllar sonra gerçekleşiyor.

Tarihi tekrardan dirilteceklerini ve restorasyon çalışmaları ile 5 milyon turist hedefleri olduklarını aktaran Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak gönüllü tarih ve kültür elçisi olmalarını istediklerini söyledi. Karaaslan, "Sur ilçesinde bulunan Diyarbakır Surları yaklaşık 5 bin 200 metre uzunluğunda olup, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınarak tescillenmiştir. Son 5 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızda etaplar halinde restorasyonları hazırlamış ve kurul onayına sunulmuş, kurul tarafından onaylanmıştır. Valimizin göreve başladığı bu 10 aylık süreç içerisinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve tarih elçiliği rolünü üstlenmek şehrin geri kalanını turizme etki etmek için surlarda restorasyona etaplar halinde başladık. Toplamda 3 etabın restorasyon çalışmalarına başladık, birinci etap kapsamında 6 tane burcun restorasyon ihalesini yapıp yer teslimini gerçekleştirdik. Yaklaşın 10 aylık süreç içerisinde çalışmalarımız çok güzel gidiyor, bunun yanı sıra 2. Etap ihalesine başladık. İç Kale bölgesinde bulunan 13 tane burcun restorasyon ihalelerini tamamladık, yer teslimini yapıp işlerimize başladık. Amida Höyük'ün etrafını çevreleyen çevre duvarları, istinat duvarlarının yeniden yapımı, çevre düzenlemesi yapılarak işi tamamlayacağız. Bunun yanı sıra Dağkapı Meydanı'nda başlayıp 1, 2, 5, 7 ve 8 numaralı burçlarımızın restorasyon ve ihalesine başladık. 18 mayıs gününde ihale günü aldık, elimizden geldikçe maddi ve manevi imkanlar el verdikçe hem surların birçoğunu hem de geriye kalan tarih ve kültürel yapıları restorasyon yapıp geleceğimize katmak istiyoruz. Ecdadın bize yadigarı olan surların restorasyonunu yaparak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa kültür üçgeni içerisinde 5 milyonluk turist hedefimiz var. Pandeminin bitimiyle beraber turistlere şehrin kültür ve tarihini anlatarak bir şekilde şehrin ekonomisine müthiş bir katkı yapacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın bizden talebi surların korunmasıydı, restorasyonlarını yaptık, vatandaşlardan en büyük isteğimiz bu surları korumak valilik ve belediye olarak sürekli koruyamayabiliriz gücümüz yetmeye bilir ama vatandaşların hepsini birer kültür ve tarih elçisi olmasını bunları korumasını temenni ediyoruz” dedi.