Diyarbakır'da tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde tarım aleti mibzerin altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım aleti mibzerin altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Bismil ilçesinde Çavuşlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki H.K., plakası belirlenemeyen traktöre takılı mibzerin altında kaldı. Kazayı gören ailesi ağır yaralanan 4 yaşındaki H.K.'yı Bismil Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.