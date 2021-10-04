Diyarbakır'da tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım aleti mibzerin altında kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Bismil ilçesinde Çavuşlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki H.K., plakası belirlenemeyen traktöre takılı mibzerin altında kaldı. Kazayı gören ailesi ağır yaralanan 4 yaşındaki H.K.'yı Bismil Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.