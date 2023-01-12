Diyarbakır'da TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'da Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bismil Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, tarım sigortaları 2023 yılı uygulamalarının yer aldığı, tarım sigortaları havuzu tarafından 2023 yılında alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin 9/12/2022 tarih ve 6490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 10/12/2022 tarih ve 32039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.