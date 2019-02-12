Diyarbakır'da TARSİM eğitim toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eğitim toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim toplantısına,TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Muratoğlu, kıdemli uzman Muharrem Ünal, kurum amirleri, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşan TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan, Türkiye'de 2018 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tarım arazilerinin yüzde 20'sinin üzerinde tarım sigortasının yapıldığını söyledi. Doğan, "Diyarbakır'da 2018 yılında poliçe sayısının 18 bin 965 adet, her yıl yapılan TARSİM eğitim ve yayım faaliyetleri sayesinde üreticilerin TARSİM sigortasına talepleri artıyor. Mercimek ve nohut ilçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamına alındı. Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamına yavru atma teminatı getirildi. Sel ve su baskınlarının kapsamı genişletildi. Dolu paketinde poliçede yazılı primin yüzde 50'si, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında poliçede yazılı pirimin yüzde 60'ı, don teminatında poliçede yazılı pirimin yüzde 67'si devlet tarafından karşılanıyor" dedi.

Daha sonra kıdemli uzman Muharrem Ünal, TARSİM sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.