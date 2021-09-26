Diyarbakır'da teknoloji üretecek gençler için Deneyap Atölyesi hizmete açıldı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bağlar Gençlik Merkezi tesisi içerisinde oluşturulan 'Deneyap Atölyesi' açılışı Teknofest etkinliği ile koordineli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katılımı ile gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı 27 ilde yapılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eş zamanlı açılış töreninde Diyarbakır Deneyap Teknoloji Atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini Karaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile birlikte kesti. Bağlar Gençlik Merkezinde gerçekleşen törene Vali Karaloğlu'nun yanı sıra; Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, gençler ve gençlik liderleri katıldı. Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği ile hayata geçirilen Deneyap Türkiye kapsamında Diyarbakır'da açılışı gerçekleştirilen teknoloji atölyesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, atölyenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.