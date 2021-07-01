Diyarbakır'da termometre 45 dereceyi gösterdi, uzmanlar uyardı

Diyarbakır'da termometrenin 45 dereceyi göstermesiyle birlikte Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl'dan vatandaşlara çok önemli uyarılar geldi. Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişilerin, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, "Çıkıldığı takdirde önemli sağlık problemi ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Diyarbakır'da kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürürken, termometrenin 45 dereceyi gösterdiği kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişileri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

“Aşırı spor yapmakta kaçının”

Yüksek hava sıcaklığında spor yapılmasından kaçılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akıl, “50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişiler için güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da en kısa sürede işlerini halledip evlerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız sıcak havalarda şunlara dikkat etmeli; saat 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse dışarı çıkmamaları gerekir. Bol sıvı tüketmeleri gerekir. Direkt güneş ışığına maruziyetten sakınmaları gerekir özelikle saat 10.00 ile 15.00 arasında, bu sıcak havalarda aşırı egzersizden ve spor yapmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca rahat giysiler giymelerini öneriyoruz. Bu saydıklarımız yapılmayan vatandaşlar durumda ilerde çok ciddi sağlık problemi ile karşı karşıya kalabilirler" diye konuştu.