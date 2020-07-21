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Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi

Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken çocuklar da korona virüs salgınını dinlemeyip Anzele suyuna koştu.


Son dönemlerin en sıcak günlerini yaşayan Diyarbakır'da, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcakların etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar korona virüs salgının da etkisiyle evlerine çekilirken, çocuklar Anzele Parkının yolunu tuttu. Çocuklar burada kendilerini serin suya bırakırken, dışarıda bulunan az sayıda vatandaş da sur dipleri ve gölgelik alanı tercih etti. Sıcaklardan bunalıp Anzele Parkının serin suyuna gelen Furkan Güneş, çok sıcak olduğunu, bunaldığını ve serinlemek için buraya geldiğini ifade etti.


58 yaşındaki vatandaş Mahmut Tokalı ise sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek "Böyle bir sıcaklığa ilk kez şahit oluyorum. Serinlemek için ağaçlık alanları tercih ediyorum" dedi.

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