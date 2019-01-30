Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesi kuzeydoğusu dağlık ve kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan geniş kapsamlı operasyonda, terör işbirlikçileri tarafından toprağa gizlenen terörün finans kaynağı uyuşturucu bidonlar halinde gizlendiği toprak altından teker teker çıkarıldı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 78 adet fişek, 1 adet hassas tartı, ve bidonlarla toprağa gömülü 38 kilogram uyuşturucu madde ile 14 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi kuzeydoğusu dağlık ve kırsal alanında, 27 Ocak 2019 Pazar günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-15 Operasyonunun, 29 Ocak 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 78 adet av tüfeklerine ait fişek, 1 adet hassas tartı, 25 kilogram kubar, 13 kilogram toz, olmak üzere toplam 38 kilogram esrar maddesi, 14 kilogram kenevir tohumu ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve esrar maddesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

Operasyon yapılırken güzergahlarda yol kontrolü de gerçekleştirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonun yapıldığı bölgede yol güzergahlarında da aramalar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 2 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 30 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. İcra edilen adli arama faaliyeti esnasında 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından aranma kaydı bulunan 2 cezaevi firarisi yakalanarak göz altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir".