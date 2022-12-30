Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Bugün düzenlenen şafak operasyonunda; 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.