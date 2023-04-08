Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın katlettiği 5 sivil şehit törenle anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden işçilerin bulunduğu araca yönelik el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit edilen 5 sivil vatandaş için anma töreni düzenlendi.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dualar okundu. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet ile beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek başsağlığı diledi. Kaymakam Gözlet, “8 Nisan 2020 yılında ailesinin rızkı için odun toplamaya giden 5 sivil vatandaşımız bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bize bu acıyı yaşatan hainlerden elbette ki hesap soruldu, sorulmaya da devam edilecek. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı bundan sonra da kalmayacak. Bu kararlı mücadelemizi devletimizin tüm kurumlarıyla, güvenlik güçlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Törene katılanlar, daha sonra Hamzalı Mahallesi'nde 1 Ocak 1995'te PKK terör örgütü tarafından hain bir şekilde katledilen şehitlerin kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudu. Merkez mezarlığında düzenlenen anma törenine, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Gözlet, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, Daire Amirleri, STK temsilcileri, Şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.