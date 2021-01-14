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Diyarbakır'da terör örgütüne yardım ve yataklık eden 7 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın, Lice, Silvan ve Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın, Lice, Silvan ve Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Lice, Silvan ve Bağlar ilçesinde 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Ö.Y., F.Ö., S.Ö., F.İ., M.İ., M.Ş.B. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda evde bulunmayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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