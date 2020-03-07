Diyarbakır'da terör suçundan firari aranan şahıs tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından aranan firari Ş.B. isimli şahsın, ikamet ettiği Dicle ilçesi Kırkpınar Mahallesi Küpetaş mezrasında kıs kıvrak yakalandı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, şahısın evinde yapılan aramada 500 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde ile silah ve mühimmat bulundu.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Diyarbakır Valilik'inden yapılan açıklamada, “Bahse konu şahsın, Diyarbakır ili Dicle ilçesinde yakalanan ve içerisinde yapılan aramada, 500 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 8 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 4 adet uzaktan kumandalı pil bloğu, 3 adet EYP devre kartının yakalandığı, bomba yüklü ve patlatılmaya hazır bir araca öncülük ve gözcülük yaptığı tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.