İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da terör yandaşları polise taş ve su şileleri fırlattı

Diyarbakır’da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan terör yandaşları, alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan terör yandaşları, alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.


Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.


Alandaki bazı terör yandaşları, yüzlerini kapatarak alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı. Yaralanan polisler alandan çıkartıldı.

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