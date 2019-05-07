Diyarbakır'da teröre büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 3 sığınak ile yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda ayrıca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ile araziye gizlenmiş vaziyette toplam 548 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 23.00'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 operasyonu, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, arazide birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanmış olarak bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek yerinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adedi 150 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde, 2 adedi değişik ebatlarda olmak üzere toplam 3 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 3 adet rokatatar sevk fişeği, 20 adet elektrikli fünye, 2 adet alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet pil, 1 adet büyük tüp ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir'' denildi.

Terörün finans kaynağına da darbe vuruldu

Narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 6 adet jelikan bidon ile arazide gizlenen 13 adet çuval ve poşet içerisinde 548 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Adli arama faaliyetleri kapsamında; Lice ilçesi Yalaza köyünde, PKK/KCK Terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte yardım yataklık yaptığı ve örgüt adına uyuşturucu ürettiği tespit edilen Ş.B. isimli şahsın ikametgahında yapılan adli aramada 2 kilogram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, Lice ilçesi Çavundur köyünde ikamet eden A.B. isimli şahsın evinde yapılan adli arama neticesinde 4 kilogram amonyum nitrat ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 150 şahıs ve 30 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Ayrıca Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen temas araması esnasında, toplanması yasak olan yabani orkide soğanı bitkisinden 35 kilogram topladıkları tespit edilen 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Lice Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden idari para cezası uygulanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."