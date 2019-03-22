Diyarbakır'da teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi

Diyarbakır'ın, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 sığınak tespit edilirken, sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 19 Mart 2019 Salı günü saat 23.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02 operasyonunun, 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 4 adet kış sığınağı ile 1 adet mevzii tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde ve arazide 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 220 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet 7.62 milimetre çapında boş kovan, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet büyük tüp, 1 adet panço, 2 adet pantolon, 2 çift mekap ayakkabı, 10 adet 2 buçuk litrelik su bidonu, 4 adet boş jelikan, 1 adet kumaş pantolon, 2 çift çorap, 1 adet puşi, 1 adet fırın, 1 metre uzunluğunda tüp hortumu, 9 adet yemek tabağı, 1 adet tepsi, 1 adet 15 litrelik tencere, 5 kutu ilaç ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 174 şahıs ve 36 araç kontrol edilmiş, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.