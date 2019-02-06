Diyarbakır'da teröristlere ait 6 sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarına ait 6 sığınak ve bir mevzi, tespit edilmesinin ardından imha edildi. Operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri dağlık ve kırsal alanında 4 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-112 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak-02 müşterek operasyonunun, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla 6 adet sığınak ile 1 adet mevzi tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, doğal mağara içerisinde ve temas araması esnasında, 1 Kasım 2018 tarihinde Kulp ilçesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 adet 7,62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 5 kilogram amonyum nitrat, 7 adet pil, 2 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet motosiklet aküsü, 25 metre elektrik kablosu, 1 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman 80 adet nohut konservesi, 3 kilogram çay, 4 adet düdüklü tencere, 3 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 2 demir tabak, 3 adet kaşık, 2 tüp başlığı ve hortumu, 6 adet termal şemsiye, 3 adet met, 1 adet el feneri, 1 adet branda, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet pardösü, 3 adet mont, 1 adet içlik, 1 adet bere, 1 adet pantolon, 2 adet kazak, 3 adet sivil elbise, 1 adet kuşak, 2 adet kürek, 1 kazma, 1 adet çakmak, 1 kutu jilet, 1 adet ayna, 1 adet makas, 1 takım iğne iplik seti, 5 adet yoğurt kabı ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktasında görevli personel tarafından, 618 şahıs ve 229 aracın JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 5 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.