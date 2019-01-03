Diyarbakır'da teröristlerin katlettiği öğrenciler anıldı

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından 2008 yılında bir okulun önünde patlatılan bomba sonucu hayatını kaybeden bir veli ve 6 öğrenci, olayın meydana geldiği yerde anıldı. Törene katılan ve olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen anma törenine, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve öğrencilerin arkadaşları katıldı.

“Kandil'dekiler kana doymadı”

Burada bir konuşma yapan olayda hayatını kaybeden Eren Şahin Eronat'ın annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, bugün 7 kişinin şehadetini andıklarını söyledi. Eronat, “Bunların 6'sı çocuktu, biri babaydı. Baba da kızını dershaneden alacaktı. Maalesef Kandil'dekiler kana doymadı bu çocukların kanını içme yolunu tercih etti. Ama geçmiş yıllarda bazı ailelerin buralara gelemediğini de gördük. Temas kurduğumuz zaman efendim benim geride de çocuklarım var nasıl geleyim diyen aileler oldu. Gittikçe bu korkular aşılıyor. Terör bitme noktasına geldi. İnşallah şehrimiz dana güzel şeylerle anılacak, Diyarbakır dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Türkiye'nin de İstanbul'dan sonra en güzel şehri. Diyarbakır tarihi ile kültürü ile yeni dini motifleri ile bilim adamları ile anılsın istiyoruz” dedi.

“Bize karşı silahla sopayla gelen zihniyete karşı biz kalem tuttuk”

Patlamada ağır yaralanan ve şu anda Şırnak'ta diş hekimi olarak görev yapan Vedat Bora ise patlamada bugün 10. yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bora, şöyle konuştu:

“11. yıla girdik. Ben o dönem liseye hazırlanıyordum, dershane öğrencisiydim. Ağır yaralandı. İki ay hastanede yattım, hayati tehlikesi olan ameliyatlar geçirdim, sonrasında iyi bir lisede okumaya hak kazandım, tempodan uzak kalmama rağmen pes etmedim. Bugün diş hekimi olarak Şırnak'a atamam oldu. Pes etmedik, o gün biz dershaneye okul okumaya geliyorduk, sınavlara çalışıyorduk boş işlerle uğraşmıyorduk. O gün bir terör saldırısına maruz kaldık, 7 canımızı kaybettik, çoğumuz da belki pes etti ama ben pes etmedim inadına bizim eğitim hakkımızı çalmaya çalışan zihniyete karşı pes etmedik okuduk bir yerlere geldik ve bugün Şırnak merkezi ben ilk tercih olarak verdim. Cudi ile Gabar'ın arasına gideceğiz teröre bir adım daha yakın oluyoruz belki ama hiç sıkıntı değil oradaki insanları hizmet etmeye gidiyoruz, memleketin her yeri bizim. İnsan gittiği yeri güzelleştiriyor, bize karşı silahla sopayla gelen zihniyete karşı biz kalem tuttuk, pes etmedik. Ben hekim olarak halkıma hizmet edeceğim, terörü bir kez daha lanetliyorum.”

Konuşmaların ardından patlamanın meydana geldiği yere karanfiller bırakıldı. Tören okunan dua sonrası sona erdi.