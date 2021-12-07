Diyarbakır'da Tırın dorsesindeki iş makinası alt geçide takıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe köprülü kavşağında tırın dorsesinde bulunun iş makinası alt geçide takıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe köprülü kavşağında tırın dorsesinde bulunun iş makinası alt geçide takıldı.
Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde tır dorsesi üzerinde bulunan iş makinası şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Tırın köprüye sıkışması sonucu trafik durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, olay yerinde yol güvenliği sağlayarak kontrollü geçişi sağladı.
Tırın sıkıştığı yerden çekilmesi için Karayolları ekiplerine haber verildiği belirtildi.